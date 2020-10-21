Пашинян призвал армян к оружию

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День памяти жертв геноцида среди армян. Сургут, армения
Армяне должны взять оружие, чтобы защищать свои права, заявил Никол Пашинян Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе политическими путями на данный момент невозможно, Армения должна отстаивать свои права с оружием в руках. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В нынешней обстановке не остается иного выхода, кроме как с оружием в руках бороться для защиты прав армянского народа. Сегодня мы должны бороться за права нашего народа, что означает взять оружие и приступить к делу защиты отечества», — приводит ТАСС выдержку из сообщения Пашиняна в Facebook.

На сегодняшний день все попытки урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе дипломатическим путем исчерпаны, отметил премьер. По словам Пашиняна, Армения была готова решать проблему путем компромисса, однако Азербайджан не устраивают никакие варианты, кроме капитуляции Карабаха.

Армения сотрудничает с Россией, чтобы найти выход из карабахского конфликта, добавил премьер-министр. «Мы чувствуем союзническую поддержку России как стратегического партнера Армении», — заключил Пашинян.

Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провокациях и начали активные боевые действия. Позднее специальные корреспонденты URA.RU поехали в зону конфликта, чтобы показать, что там происходит.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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