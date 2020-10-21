Жертвы принудительной стерилизации в пансионате пришли к Малахову

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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, больничная палата, цгб6
Жительницы Уктусского пансионата стали героинями программы «Прямой эфир» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пациенток Уктусского пансионата в Екатеринбурге принудительно стерилизовали

Женщины из Уктусского пансионата, заявлявшие, что их принудительно стерилизовали, пришли на шоу «Прямой эфир» к телеведущему Андрею Малахову. Эфир передачи состоялся 21 октября.

«Постоялица пансионата Екатеринбурга пожаловалась, что ее и других женщин подвергли принудительной стерилизации», — заявил Малахов в начале шоу. По словам участницы программы Людмилы Гусевой, придать ситуацию огласке ее побудил муж подруги, которая также была стерилизована, а позднее скончалась.

Гусева не понимала, что подразумевает под собой стерилизация, когда ей предложили сделать операцию. По ее словам, она и другие пострадавшие подали заявление в СКР.

Ранее сообщалось, что в Уктусском пансионате Свердловской области насильно стерилизовали женщин. В случае отказа женщинам грозили переводом в другой пансионат с плохими условиями содержания. Тех, кто рожал детей, заставляли отказаться от ребенка под угрозой отправки в психбольницу. Позднее депутат Госдумы Дмитрий Ионин заявил, что различные жалобы на пансионат и его работу поступали ему постоянно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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