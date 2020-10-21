Экс-замглавы Росгвардии задержали по делу о мошенничестве

Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он помог супруге незаконно получить помещение под парикмахерскую в подмосковной Балашихе.
«Бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко был задержан в среду военными следователями СКР в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве», — пишет «
По данным СК, жена Милейко Галина восемь лет назад по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в Балашихе, где позже была открыта парикмахерская «Для вас». Помещение по фиктивным документам сначала было оформлено на пожилую родственницу генерала, а затем перепродано за 980 тысяч рублей его жене. При этом следствие оценивает стоимость помещения в 21 млн рублей. Кроме того, Милейко проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования Росгвардии.
Добавлено: В Росгвардии заявили о непричастности бывшего замглавы к службе в ведомстве. Генерал-лейтенант Сергей Милейко был уволен по итогам служебной проверки летом 2019 года. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
В июле 2019 года Сергей Милейко покинул пост по указу президента России Владимира Путина. Вместе с ним тогда с должности был снят начальник главного управления кадров Росгвардии генерал-лейтенант Виктор Мацюк.
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