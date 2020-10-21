21 октября 2020

Экс-замглавы Росгвардии задержали по делу о мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные следователи Следственного комитета пришли с обыском в квартиру Милейко в Балашихе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он помог супруге незаконно получить помещение под парикмахерскую в подмосковной Балашихе.

«Бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко был задержан в среду военными следователями СКР в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве», — пишет «Коммерсант». Поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которая была начата по инициативе руководства Росгвардии.

По данным СК, жена Милейко Галина восемь лет назад по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в Балашихе, где позже была открыта парикмахерская «Для вас». Помещение по фиктивным документам сначала было оформлено на пожилую родственницу генерала, а затем перепродано за 980 тысяч рублей его жене. При этом следствие оценивает стоимость помещения в 21 млн рублей. Кроме того, Милейко проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования Росгвардии.

Добавлено: В Росгвардии заявили о непричастности бывшего замглавы к службе в ведомстве. Генерал-лейтенант Сергей Милейко был уволен по итогам служебной проверки летом 2019 года. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В июле 2019 года Сергей Милейко покинул пост по указу президента России Владимира Путина. Вместе с ним тогда с должности был снят начальник главного управления кадров Росгвардии генерал-лейтенант Виктор Мацюк.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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