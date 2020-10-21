21 октября 2020

Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, продукты, касса, магазин
Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено, рассказали в Роспотребнадзоре Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники Роспотребнадзора не нашли в продуктах питания образцы коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что образцы вируса были найдены только в 170 смывах из исследованных более 135 тыс. с поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,13% от общего числа проб. Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2.

Ранее сингапурские ученые заявили, COVID-19 способен выживать на замороженной еде. Исследования показали, что частицы коронавируса могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной еды. Специалисты утверждают, что недавние вспышки в Китае, Вьетнаме и других странах могли быть вызваны замороженными продуктами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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