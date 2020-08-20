Ученые: замороженная еда может разносить коронавирус

Коронавирус способен выживать на замороженной еде. К такому выводу пришли сингапурские исследователи, результаты их работы опубликованы в научной библиотеке bioRxiv.
«Частицы коронавируса могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной еды», — приводит ТАСС выдержку из материалов ученых. Они отметили, что вирус сохранялся на курятине, свинине и форели три недели.
Своим исследованием ученые доказали, что недавние вспышки COVID-19 в Китае, Вьетнаме и других странах могли быть вызваны замороженными продуктами. По мнению ученых, производителям еды и чиновниками нужно учитывать новые данные и разработать порядок постоянных наблюдений за распространением вируса через продукты.
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