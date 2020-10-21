Россию обвинили во вмешательстве в выборы США

Россия незаконно получила данные американских избирателей, считает нацразведка США Фото: Александр Мамаев © URA.RU

США обвинили Россию и Иран в получении данных о регистрации американских избирателей. Страны действовали отдельно друг от друга, сообщает директор американской национальной разведки Джон Рэтклифф.

«Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей», — приводит слова Рэтклиффа RT. Нацразведка США считает, что так страны пытаются повлиять на общественное мнение перед выборами.

Рэтклифф предполагает, что Россия и Иран воспользуются полученной информацией для создания сомнений, хаоса и подрыва доверия к выборам в США. Для этого достаточно сообщать уже зарегистрировавшимся избирателям нужные данные, пояснил директор нацразведки.

21 октября стало известно, что 37 миллионов американцев проголосовали досрочно. Всеобщие выборы состоятся 3 ноября, пишет телеканал 360.