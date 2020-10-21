Брат юмориста Незлобина выиграл суд у мэрии Полевского

Близкого родственника звезды Comedy-club вернули на руководящий пост в муниципалитете Фото: Дарья Попова © URA.RU

Брат известного юмориста и экс-резидента Comedy-club Александра Незлобина Максим решением суда восстановлен в должности начальника управления культуры Полевского. Об этом URA.RU сообщили в городском суде.

«Иск удовлетворен частично — Незлобин восстановлен в должности, но в требованиях по компенсации ему средней заработной платы за период отсутствия на работе отказано», — прокомментировали в инстанции. Брат известного комика должен вновь занять кабинет в мэрии с 22 октября. Однако в управлении культуры URA.RU заявили, что Максим Незлобин тут больше не работает. Обязанности начальника управления исполняет Елена Смышляева.

Получить комментарий главы Полевского Константина Поспелова на момент публикации не удалось: в администрации сообщили, что он покинул ратушу и появится после обеда. Не удалось связаться и с Максимом Незлобиным. Редакция URA.RU готова предоставить им возможность высказать свои точки зрения относительно производственного конфликта.

Как писало агентство, Незлобин в августе текущего года был уволен с поста начальника городского управления культуры в связи с утратой доверия, после чего обратился в суд. Весной против него возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). По версии правоохранителей, Незлобин совершил махинации с бюджетными средствами, а также занимался фиктивным трудоустройством людей в подведомственные учреждения культуры.