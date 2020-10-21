21 октября 2020

Из-за пандемии коронавируса в России начался дефицит автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, автомобиль, парковка, машины
Россияне начали скупать автомобили из соображений безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После начала пандемии коронавируса спрос на автомобили в России сильно вырос. Это связано со страхом заражения в общественном транспорте, объяснил URA.RU вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов.

«Продажи существенно растут по сравнению с прошлым годом. Поэтому автодилеры даже перестали предлагать какие-то акции и скидки. Автомобилей действительно не хватает, и по некоторым маркам до миллиона рублей наблюдается самый настоящий дефицит», — объяснил Едрышов. Он подчеркнул, что дешевых авто сейчас почти не осталось. Более того, иногда людям даже приходится ждать, пока они появятся в наличии.

Ажиотаж напрямую связан с пандемией коронавируса, считает эксперт. Многие достали свои права или начали учиться, чтобы себя обезопасить. «Спрос именно на недорогие автомобили вырос за счет того, что люди боятся ездить на общественном транспорте», — заключил Едрышов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...