Россиян призвали не делать компьютерную томографию

КТ легких не поможет точно выявить коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Компьютерная томография не поможет россиянам выявить коронавирус. Такое исследование лишь показывает, поражены ли легкие, предупредил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь Тюрин.

«Если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией», — приводит слова Тюрина РИА «Новости». Более того, ажиотаж и лишние обследования только мешают врачам работать.

КТ нужно делать только после 4-6 дней болезни тем, у кого есть подозрение на ковид или респираторную инфекцию. Эксперт напомнил, что единственным верным методом выявить коронавирус является ПЦР-реакция. Она берется из горла или зева пациента и коронавирус диагностируется лабораторно.

Кроме того, компьютерная томография связана с высокой лучевой нагрузкой на пациентов. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал поостеречься от КТ без назначения врача, пишет агентство Nation news. При этом есть другие способы выявить даже бессимптомное течение коронавируса, напоминает деловое издание «Взгляд».