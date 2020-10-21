В МЧС информация о происшествии пока не поступала
На стройплощадке в центре Екатеринбурга, на улице Бажова, обрушился башенный кран, сообщил URA.RU очевидец. Предположительно, площадка находится рядом с гимназией №94 (ул. Бажова, 139). По неподтвержденной информации, речь может идти об участке, на котором возводится пятиэтажный корпус частной клиники «Здоровье 365».
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU заявили, что сообщений о происшествии в ведомство пока не поступало. По телефону, указанному на сайте «Здоровья 365», корреспонденту не ответили.
Предположительно, инцидент произошел на стройплощадке рядом с гимназией
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