21 октября 2020

На стройке в центре Екатеринбурга обрушился кран. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС информация о происшествии пока не поступала Фото: читатель URA.RU

На стройплощадке в центре Екатеринбурга, на улице Бажова, обрушился башенный кран, сообщил URA.RU очевидец. Предположительно, площадка находится рядом с гимназией №94 (ул. Бажова, 139). По неподтвержденной информации, речь может идти об участке, на котором возводится пятиэтажный корпус частной клиники «Здоровье 365».

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU заявили, что сообщений о происшествии в ведомство пока не поступало. По телефону, указанному на сайте «Здоровья 365», корреспонденту не ответили.

Предположительно, инцидент произошел на стройплощадке рядом с гимназией
Фото: читатель URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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