21 октября 2020

Челябинскому правительству меняют формат работы из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, правительство челябинской области, текслер алексей
Заседания правительства области будут идти в заочном формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство Челябинской области получит возможность принимать решения в заочном режиме, то есть путем опроса. В заксобрание региона внесен соответствующий законопроект, сообщили URA.RU в ЗСО. Изменение работы связано с пандемией коронавируса.

«Речь идет, в первую очередь, о таких решениях, как принятие бюджета, — пояснили URA.RU в правительстве области. — Такие документы надо принимать только в очном режиме, но теперь ситуация изменилась». От остальных комментариев в правительстве воздержались.

С начала пандемии заседания правительства проводили в режиме ВКС. Теперь, когда часть правительства заболела COVID-19, не все руководители могут принимать участие в заседании. Поэтому в ЗСО внесен законопроект о внесении изменения в закон «О правительстве Челябинской области». В нем будет указана возможность принятия решения правительства региона опросным путем. Когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, заседания станут проходить в прежнем формате.

«Такой законопроект нам внесен правительством области, — подтвердил URA.RU спикер ЗСО Владимир Мякуш. — Мы уже одобрили его на заседании комитета по законодательству». Сессия, где примут изменения в областной закон, состоится 29 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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