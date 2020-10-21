Челябинскому правительству меняют формат работы из-за COVID

Заседания правительства области будут идти в заочном формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Челябинской области получит возможность принимать решения в заочном режиме, то есть путем опроса. В заксобрание региона внесен соответствующий законопроект, сообщили URA.RU в ЗСО. Изменение работы связано с пандемией коронавируса.

«Речь идет, в первую очередь, о таких решениях, как принятие бюджета, — пояснили URA.RU в правительстве области. — Такие документы надо принимать только в очном режиме, но теперь ситуация изменилась». От остальных комментариев в правительстве воздержались.

С начала пандемии заседания правительства проводили в режиме ВКС. Теперь, когда часть правительства заболела COVID-19, не все руководители могут принимать участие в заседании. Поэтому в ЗСО внесен законопроект о внесении изменения в закон «О правительстве Челябинской области». В нем будет указана возможность принятия решения правительства региона опросным путем. Когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, заседания станут проходить в прежнем формате.

«Такой законопроект нам внесен правительством области, — подтвердил URA.RU спикер ЗСО Владимир Мякуш. — Мы уже одобрили его на заседании комитета по законодательству». Сессия, где примут изменения в областной закон, состоится 29 октября.