Третий челябинский вице-губернатор попал в больницу с COVID-19

Коллеги желают Вадиму Евдокимову скорейшего выздоровления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов, курирующий вопросы культуры, попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщили источники URA.RU в правительстве региона.

«Сейчас Вадим Михайлович [Евдокимов] госпитализирован», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства. Сам он на звонки агентства не ответил.

Первым из заместителей главы региона Алексея Текслера, кто заболел новой инфекцией и попал больницу, стал курирующий внутреннюю политику Анатолий Векшин. Также 15 октября стало известно о болезни отвечающего за экономический блок вице-губернатора Егора Ковальчука — он лечится дома. Также заболели министр финансов Андрей Пшеницын, ковидная пневмония была диагностирована у министра спорта региона Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова, от коронавируса лечится министр промышленности области Павел Рыжий.

В Челябинской области, по данным на 15 октября, зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом за сутки. Рубеж в 100 заражений регион перешел накануне, когда было зарегистрировано 103 новых больных. С начала пандемии зафиксировано 18 182 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 748 южноуральцев.