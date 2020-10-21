21 октября 2020

В свердловской больнице из-за коронавируса закрылись 11 отделений. Побит антирекорд сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка городских объектов и инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Екатеринбург, окб1, первая областная клиническая больница
В Свердловской областной больнице — взрыв COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В свердловской областной клинической больнице №1 на карантин по коронавирусу закрылись 11 отделений. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«В сентябре было меньше — 5-6. Часть пациентов выписали, часть оказалась фактически заперта в платах», — рассказал инсайдер. Пресс-секретарь больницы Евгений Артюхов предложил корреспонденту агентства обратиться в областной оперштаб по борьбе с коронавирусом. В оперштаб был направлен запрос, однако на момент публикации ответа на него не поступило.

Как писало URA.RU, из-за вспышек коронавируса закрылось несколько отделений в хирургическом и неврологическом корпусах, а также терапия. За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 259 новых случаев заражения COVID-19, 10 человек умерли.

Обновлено в 12.55: Оперштаб ответил на запрос URA.RU, отметив, что в период пандемии случаи заноса вируса в медицинские учреждения исключить нельзя. «В случае фиксации COVID-19 проводятся обязательная дезинфекция помещений, заболевший перегоспитализируется в инфекционный стационар, обследование контактных людей без признаков ОРВИ проводится в соответствии с действующими алгоритмами на 8-10 день — более ранее проведение теста делает его неинформативным», — подчеркнули в оперштабе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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