Пациентов больницы Екатеринбурга выгнали домой из-за коронавируса

Сразу несколько отделений ЦГКБ №40 закрылись на карантин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В екатеринбургской ЦГКБ №40 закрыто на карантин несколько отделений в хирургическом комплексе и отделение интенсивной терапии в неврологии. Об этом URA.RU рассказали читатели, находящиеся на лечении в медучреждении.

Пациентов выписывают в спешном порядке, при этом тест на коронавирус не берут. «Накануне пришли „космонавты“ в скафандрах, забрали одного из пациентов и увезли. Ко мне пришла врач и поставила перед фактом: завтра выписывают. У меня был инсульт, я пролежал в палате интенсивной терапии всего неделю. Очевидно, что за такой срок ни о каком восстановлении речи быть не может», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что в такой же ситуации оказались и его соседи по отделению: всем закрывают больничный и выдают устную инструкцию на две недели запереться дом, мониторить состояние здоровья и при появлении симптомов ОРВИ обращаться в районную поликлинику. «При этом тестов на ковид не берут, говорят, что прямого контакта не было», — уточнил собеседник. Он также отметил, что день назад в ЦГКБ №40 закрыли отделение терапии.

Пресс-секретарь больницы Инна Абелинскене в беседе с корреспондентом агентства заявила: «Мы прокомментируем ситуацию через оперштаб». В региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом был направлен запрос, но на момент публикации ответ не поступил. Как сообщалось ранее, в ЦГКБ №40 на базе инфекционного отделения находится основной ковидный госпиталь.

Обновлено в 12.52: Оперштаб ответил на запрос URA.RU, отметив, что в период пандемии случаи заноса вируса в медицинские учреждения исключить нельзя. «В случае фиксации COVID-19 проводятся обязательная дезинфекция помещений, заболевший перегоспитализируется в инфекционный стационар, обследование контактных людей без признаков ОРВИ проводится в соответствии с действующими алгоритмами на 8-10 день — более ранее проведение теста делает его неинформативным», — подчеркнули в оперштабе.