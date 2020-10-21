21 октября 2020

Турции пришлось оправдаться перед НАТО после покупки оружия у РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Турция считает, что не отдалилась от НАТО после приобретения российских ЗРС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 не означает, что страна отдаляется от НАТО. Тем не менее, Турция не собирается интегрировать новое оружие в альянс, говорит министр обороны республики Хулуси Акар.

«С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо», — приводит слова Акара деловое издание «Взгляд».

Министр напомнил, что при каждой закупке оборонных систем их испытывают и проверяют. Эта процедура является частью программы приобретения оружия, отметил Акар.

3 апреля из-за покупки С-400 США приостановили сотрудничество с Турцией, из-за чего над страной перестали летать американские истребители, пишет телеканал «Царьград». Пентагон до сих пор призывает Турцию не вооружаться российскими системами, уточнил RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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