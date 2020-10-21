В COVID-госпиталь Екатеринбурга, откуда бегут врачи, едет министр

В ЦГКБ №1 Екатеринбурга, в котором развернули отделение для помощи пациентам с коронавирусом, ждут свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской среде. Таким образом глава минздрава реагирует на проблему утечки кадров в больнице, о которой ранее сообщало агентство.
«Карлов должен посетить больницу с проверкой 23 октября», — поделился инсайдер. В пресс-службе свердловского минздрава подтвердили эту информацию.
Ранее URA.RU первым сообщило об участившихся увольнениях сотрудников ЦГКБ №1 из-за конфликтов с руководством. Поскольку на базе больницы вновь организуют коронавирусное отделение, собеседники агентства отмечали, что текучка кадров может сказаться на качестве медпомощи. При этом в самом учреждении наличие каких-либо проблем с кадрами отрицали.
В апреле в горбольнице №1 была зафиксирована вспышка коронавируса. Тогда COVID-19 подтвердился у 16 медработников и 75 пациентов. Руководство больницы выплатило крупный штраф. Медучреждение возглавляет Дмитрий Айрапетов — неформальный советник мэра Екатеринбурга Александра Высокинского по медицине.
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