21 октября 2020

В COVID-госпиталь Екатеринбурга, откуда бегут врачи, едет министр

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов отреагирует на скандал визитом в больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ЦГКБ №1 Екатеринбурга, в котором развернули отделение для помощи пациентам с коронавирусом, ждут свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской среде. Таким образом глава минздрава реагирует на проблему утечки кадров в больнице, о которой ранее сообщало агентство.

«Карлов должен посетить больницу с проверкой 23 октября», — поделился инсайдер. В пресс-службе свердловского минздрава подтвердили эту информацию.

Ранее URA.RU первым сообщило об участившихся увольнениях сотрудников ЦГКБ №1 из-за конфликтов с руководством. Поскольку на базе больницы вновь организуют коронавирусное отделение, собеседники агентства отмечали, что текучка кадров может сказаться на качестве медпомощи. При этом в самом учреждении наличие каких-либо проблем с кадрами отрицали.

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В апреле в горбольнице №1 была зафиксирована вспышка коронавируса. Тогда COVID-19 подтвердился у 16 медработников и 75 пациентов. Руководство больницы выплатило крупный штраф. Медучреждение возглавляет Дмитрий Айрапетов — неформальный советник мэра Екатеринбурга Александра Высокинского по медицине.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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