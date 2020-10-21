В Тюмени суд рассмотрит дело директора ООО «АВК», которого обвиняют во взрыве в доме на улице Шарова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени директор ООО «АВК» предстанет перед судом за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое привело к жертвам. Об этом сообщает областная прокуратура. Действия компании, под управлением обвиняемого, привели к взрыву газа в одном из жилых домов.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО „АВК“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц и причинение крупного ущерба)», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В декабре прошлого года в Тюмени, у дома №10а по улице Шарова директор ООО «АВК» выполнял работы по прокладке трубопроводов. Его действия не были согласования и проходили без допуска. В результате был поврежден газопровод, газ просочился в канализацию и стал поступать в две квартиры, а также в техническое помещение. 7 декабря в доме произошли взрывы, начался пожар. В результате погибли два человека — сотрудник газовой службы и жилец одной из квартир. Еще пятеро человек пострадали.

Согласно данным ЕГРЮЛ директором ООО «АВК» является Евгений Васин. Его уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что жертв взрыва могло быть больше. Благодаря быстрой работе аварийных бригад этого удалось не допустить.