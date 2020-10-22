В правительстве заявили о выплатах медикам на 2021 год

Выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными могут продлить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, могут продлить на 2021 год. Соответствующее предложение в настоящее время рассматривается правительством РФ.

«Правительство рассматривает возможность продления доплат медработникам за работу с пациентами с COVID-19 на 2021 год», — цитирует министра финансов Антона Силуанова РБК. По словам чиновника, средства на выплаты будут выделены из резервного фонда правительства.

Ранее кабмин направил на коронавирусные выплаты медикам более 11 миллиардов рублей. По информации «Национальной службы новостей», контроль за использованием денег поручили Минздраву РФ. Кроме того, правительство перечислило 6,8 миллиардов рублей на страховые выплаты заболевшим коронавирусом медикам, сообщает Nation News. Деньги получили около 87 тысяч медицинских работников, у которых была диагностирована инфекция.