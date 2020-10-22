Глава Минздрава РФ ушел на карантин из-за коронавируса

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мурашко михаил
Михаилу Мурашко придется работать удаленно Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Член семьи министра здравоохранения России Михаил Мурашко получил положительный тест на коронавирус. Теперь глава Минздрава уйдет на самоизоляцию, сообщили в ведомстве.

«Министр здравоохранения чувствует себя хорошо, в ближайшее время будет работать удаленно», — сообщил URA.RU помощник министра Алексей Кузнецов. На публичных мероприятиях Мурашко пока будет заменять его первый заместитель Игорь Каграманян. Кто конкретно в семье Мурашко болен COVID-19 — не уточняется.

14 октября Мурашко признал, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, пишет агентство Nation news. По состоянию на 22 октября за сутки выявлено почти 16 тысяч новых больных COVID-19, уточняет телеканал 360. Ранее министр здравоохранения обещал, что вакцинация россиян начнется в конце ноября, напомнил RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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