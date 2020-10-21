В Кургане в Центре Илизарова открыли инфекционный госпиталь

В Кургане открыт еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 открылся на базе Центра Илизарова. Информацию URA.RU сообщили в группе маркетинга медучреждения.

«Госпиталь открыт для оказания медпомощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. Инфекционный госпиталь развернут на 40 койко-мест, территориально расположен в корпусе №2 Центра Илизарова, в помещениях клиники гнойной остеологии», — говорится в релизе.

Сейчас в штате 3 реаниматолога и 3 врача травматолога-ортопеда. Они прошли 36-часовой курс повышения квалификации для лечения новой коронавирусной инфекции, а также 2 ординатора. В арсенале нового госпиталя 4 аппарата ИВЛ, 6 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 10 кислородных концентраторов, рассчитанных на 20 коек.

Руководителем госпиталя утвержден Александр Бурцев, который исполняет обязанности директора Центра Илизарова. Заведующим назначен Сергей Панин, который также возглавляет отделение анестезиологии и реанимации Клиники гнойной остеологии.

Главный корпус Центра Илизарова на 800 коек продолжает принимать пациентов с ортопедическими патологиями. С 19 октября Центр возобновил госпитализацию. Что касается Клиники гнойной остеологии, то для больных с остеомиелитом продолжит работать одно гнойное отделение в корпусе №2, отметили в медучреждении.

В Курганской области 22 октября подтвердились рекордные 77 новых случаев заражения коронавирусом. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей.