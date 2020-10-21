Курганская область бьет рекорды по коронавирусу

В Курганской области 22 октября подтвердились рекордные 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. До этого больше всего больных коронавирусом за день в области обнаружили 20 октября. Тогда выявили 76 случаев. За последние семь дней в регионе было зафиксировано пять рекордов по заболевшим.
«На 22 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 77 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 55 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Кетовском, Каргапольском, Куртамышском, Половинском, Щучанском районах, в Шумихинском муниципальном округе и в Шадринске. По выздоровлению выписали 94 человек.
С начала пандемии в регионе всего выявили 5 226 больных коронавирусом. Из них выздоровело 4 140 человек, умерло от коронавируса — 69. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
Из-за угрозы распространения COVID-19 15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей.
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