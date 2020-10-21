21 октября 2020
20 октября 2020

Курганская область бьет рекорды по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
Всего в регионе коронавирус обнаружили у 5 226 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 22 октября подтвердились рекордные 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. До этого больше всего больных коронавирусом за день в области обнаружили 20 октября. Тогда выявили 76 случаев. За последние семь дней в регионе было зафиксировано пять рекордов по заболевшим.

«На 22 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 77 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 55 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Кетовском, Каргапольском, Куртамышском, Половинском, Щучанском районах, в Шумихинском муниципальном округе и в Шадринске. По выздоровлению выписали 94 человек.

С начала пандемии в регионе всего выявили 5 226 больных коронавирусом. Из них выздоровело 4 140 человек, умерло от коронавируса — 69. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Из-за угрозы распространения COVID-19 15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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