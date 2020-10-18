18 октября 2020
17 октября 2020
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Курганские школьники во время каникул нарушают карантин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети в городе. Курган , подростки, дети
Во время каникул школьники проводят время возле торговых центров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Школьники Кургана во время вынужденных каникул проводят свое время в парках и возле торговых центров. Об этом URA.RU 19 октября сообщил житель города. При этом, в Курганской области с 18 октября детям запрещено находиться в общественных местах без присмотра родителей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Дети собираются группами в парках и возле торговых центров», — рассказал URA.RU горожанин. Он добавил, что, по словам подростков, они сидят в парках давно и за это время их не потревожил ни один патруль.

По словам жителя города, подростки в парках поняли новое ограничение так, что сейчас им нельзя собираться в торговых центрах. Горожанин добавил, что в самих ТРЦ, действительно, не встретил детей без взрослых. «Парки тоже являются общественными местами», — объяснили URA.RU в региональном оперштабе. Представители штаба добавили, что ограничение касается детей в возрасте до 18 лет.

Последние пять дней в Курганской области ежедневно выявляли не менее 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из-за ухудшения эпидобстановки в регионе местные власти ввели новые ограничения. Так, детям запретили находиться в общественных местах без сопровождения взрослых, а для лиц старше 65 лет ввели обязательную самоизоляцию. По той же причине осенние каникулы для школьников начались на 10 дней раньше.

Дети в городе. Курган
Школьники считают, что новое ограничение оперштаба не касается нахождения в парках
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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