Строительство ярмарки в виде крепости планируют начать в 2021 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане появится ярмарочный комплекс в виде древнерусской крепости. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба областного правительства.

«В проекте — строительство одно- и двухэтажных зданий, в том числе продовольственный гастромаркет, кафе и рестораны, а также торговые павильоны. Они будут оформлены в едином стиле — древнерусской крепости», — рассказали в пресс-службе. Площадь комплекса составит более 10 тыс. квадратных метров.

Данная ярмарка будет работать круглый год. Также на территории комплекса планируют разместить аттракционы, зоны отдыха и общественного питания, каток и сцену. Планируется, что в данном месте будут проводить тематические мероприятия. «Ярмарки обеспечат поддержку малому и среднему бизнесу, местным производителям, предоставив им доступный и популярный канал сбыта продукции, дадут дополнительный стимул развитию народных промыслов», — объяснила директор областного Инвестагентства Анна Агафонова.

Для проекта без торгов выделили земельный участок в районе Галкинского моста. Начало строительство комплекса запланировано на первый квартал 2021 года. Стоимость проекта оценили в 275 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Фото: пресс-служба правительства Курганской области