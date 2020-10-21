Пермяки из-за карантина скупают загородные дома

Покупатели ищут готовые дома в пределах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяки на фоне роста заболеваемости коронавирусом стали скупать загородные дома. Спрос на загородную недвижимость не снижается, что не характерно для осени, выяснил корреспондент URA.RU, опросив специалистов по недвижимости. При этом, если весной, в начале пандемии, было больше желающих взять дома и дачи в аренду, то к осени стало больше тех, кто интересуется покупкой такого сегмента жилья.

«Повышенный спрос на покупку загородного жилья сохраняется до сих пор. Это нехарактерно для такого времени года, тем более, если учесть, что последние три года рынок загородной недвижимости стагнировал», — пояснила эксперт по загородной недвижимости Наталья Ищук.

Она отметила, что ценовой сегмент пользующегося спросом жилья также вырос — теперь покупатели ищут дома и коттеджи, стоимость которых может доходить до 20 млн рублей. В основном, спросом пользуются готовые дома в микрорайонах Курья, Акуловский, Ива города Перми и жилье, расположенное в пределах 50 км от города.

Специалист по недвижимости Наталья Гладких согласилась с коллегой, отметив, что даже осенью сохраняется «достаточно высокий спрос на загородные дома». «Причем запрос у покупателей на дорогие дома, которые раньше не продавались или же продавались в ценовом сегменте до 10 млн рублей», — рассказала Гладких.

С начала октября в Перми растет число заразившихся коронавирусом. По данным на 22 октября в регионе выявлено 12 133 заболевших. За сутки количество инфицированных COVID-19 выросло на 139 человек. Из-за этого краевые власти вновь ужесточают ограничительные меры. URA.RU писало, что весной, в период введения ограничений в Перми, резко вырос спрос на аренду дач. Горожане искали загородную недвижимость, чтобы провести самоизоляцию в летние месяцы на свежем воздухе.