Учреждения культуры Пермского края с 26 октября вводят ограничительные меры в связи с коронавирусом. Информация указана на сайте краевого минкультуры.
«Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, а также государственные организации исполнительских искусств на две недели ограничат работу со зрителями. Работать они будут, но без зрителей в зале. Рекомендовано ограничить служебные командировки сотрудников, совещания проводить в режиме ВКС и по возможности перевести работников на удаленный доступ», — информирует министерство.
Все ранее запланированные всероссийские и международные мероприятия будут временно ограничены, а музеи — прекращают работу для зрителей. При этом частные театры и кинотеатры могут продолжить свою работу при условии соблюдения санитарных требований.
Вопрос введения новых ограничений был рассмотрен краевым оперштабом по борьбе с коронавирусом 21 октября. В ходе заседания оперштаба губернатор Дмитрий Махонин заявил, что поручил проработать вопрос об ограничении работы театров, музеев, библиотек.
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