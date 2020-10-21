21 октября 2020
20 октября 2020

В Пермском крае ужесточают карантин. Новые ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, город пермь, пермский оперный театр
Ограничения вводятся с 26 октября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Учреждения культуры Пермского края с 26 октября вводят ограничительные меры в связи с коронавирусом. Информация указана на сайте краевого минкультуры.

«Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, а также государственные организации исполнительских искусств на две недели ограничат работу со зрителями. Работать они будут, но без зрителей в зале. Рекомендовано ограничить служебные командировки сотрудников, совещания проводить в режиме ВКС и по возможности перевести работников на удаленный доступ», — информирует министерство.

Все ранее запланированные всероссийские и международные мероприятия будут временно ограничены, а музеи — прекращают работу для зрителей. При этом частные театры и кинотеатры могут продолжить свою работу при условии соблюдения санитарных требований.

Вопрос введения новых ограничений был рассмотрен краевым оперштабом по борьбе с коронавирусом 21 октября. В ходе заседания оперштаба губернатор Дмитрий Махонин заявил, что поручил проработать вопрос об ограничении работы театров, музеев, библиотек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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