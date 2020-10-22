Судмедэксперт: погибший в ДТП с Ефремовым не был пристегнут

Адвокаты Михаила Ефремова считают, что на него оказывал давление экс-адвокат Эльман Пашаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Погибший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьер Сергей Захаров мог быть не пристегнут ремнем безопасности. Об этом в Мосгорсуде заявила судебно-медицинский эксперт Елена Кучина во время рассмотрения апелляционных жалоб на приговор артисту.

«Характер повреждений тела Захарова позволяет утверждать, что он не был пристегнут в момент автоаварии», — цитирует Кучину ТАСС. По ее словам, у погибшего есть травмы, которые характерны при отсутствии ремня. Она уточнила, что у Захарова зафиксированы переломы ребер, а перелом грудной клетки отсутствует.

Также во время заседания защита заявила, что Ефремову назначили слишком строгое наказание, передает телеканал 360. Адвокаты считают, что хронические заболевания артиста, наличие у него несовершеннолетних детей и награды не брали в расчет. Также защитники актера попросили учесть давление, которое оказывал на Ефремова его экс-адвокат Эльман Пашаев.

Актер был осужден за ДТП, которое совершил в начале июня в центре Москвы. Будучи пьяным он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима. Прокуратура Москвы попросила оставить приговор актеру без изменений.