Прокуратура ответила на просьбу Ефремова изменить приговор

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Спектакль
Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Прокуратура Москвы просит оставить без изменений приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в Мосгорсуде, где будет проходить рассмотрение апелляции.

«В деле участвует прокуратура. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения», — заявили ТАСС в пресс-службе суда. Ранее против смягчения приговора выступал сын погибшего в аварии мужчины, передает RT.

Актер Михаил Ефремов был осужден за ДТП, которое совершил в начале июня в центре Москвы. Будучи пьяным он выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Через несколько месяцев Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима, передает телеканал 360. Актер и его защита направили суду апелляцию с просьбой об изменении меры пресечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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