В сургутской окружной клинической больнице (СОКБ) пациенты бояться заразиться коронавирусом в огромных очередях на прием к врачу. Видео из приемного покоя и свое впечатление местная жительница опубликовала в социальных сетях. В департаменте здравоохранения ХМАО уже отреагировали на ситуацию.
«В приемнике огромное количество людей, кто-то в масках, кто-то нет. Кто-то стоит, кто-то лежит на стульях. Ни о какой социальной дистанции речи не идет. У большинства температура под 40. У многих подтвержденный ковид! Кулера нет, туалета в доступе нет. При мне двоим людям стало плохо, была потеря сознания, и только после этого их осмотрели врачи. Половина людей идет домой лечится, и они прямо отсюда понесут эту заразу домой, детям, мамам, папам», — пишет автор.
На возмущения автора ответил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский: «Вчера работал в Нягани и Югорске, сегодня в Урае. 22.10 буду работать в Сургуте, обязательно проверю как с резко возросшей нагрузкой справляется приемное отделение СОКБ». В СОКБ был отправлен официальный запрос, на момент публикации материала ответ не получен
В Депздраве отметили, что в пиковые часы нагрузка на выездных врачей и врачей приемного покоя СОКБ возрастает в 8-10 раз, в связи с этим число выездных бригад, работающих с ковид-больными, увеличено до семи. Всего в Сургуте 25 бригад скорой медпомощи. Коечный фонд в больнице увеличен до 400 коек.
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