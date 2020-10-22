Проблемный пермский завод возглавит выходец с УВЗ

Исполнительным директором машзавода им. Дзержинского (ЗиД) в Перми назначен Александр Голец. Он приступит к свои обязанностям с 23 октября, пояснил URA.RU источник на предприятии.
«Новым исполнительным директором назначен Голец», — сказал источник, уточнив, что новый руководитель предприятия будет работать с приставкой «врио». Павел Панков, возглавивший завод год назад, заявил URA.RU, что покинет предприятие. «Сейчас я в отпуске, но сегодня у меня последний рабочий день, с завтрашнего дня я увольняюсь. С дельнейшими планами пока не определился, планирую отдохнуть», — сказал Панков.
Голец с 2018 года возглавлял дочернее предприятие «Уралвагонзавода» — АО «УБТ — Уралвагонзавод». В пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, туда направлен запрос.
URA.RU писало, что ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре конкурсного производства. Предприятие оказалось на грани закрытия. Его имущество выставлено на торги, а рабочих сокращают. Ранее новым конкурсным управляющим завода стал Лев Шляпин.
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