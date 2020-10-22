Вирусолог МГУ назвал причину осенней вспышки коронавируса в РФ

Перевод школьников на дистант не закончится ничем хорошим Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Одной из главных причин роста заболевших коронавирусом в России является очное обучение школьников и студентов. Однако переводить их на дистанционное обучение нельзя, потому что от заточения молодых людей дома будет только хуже. Таким мнением с URA.RU поделился профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Очное обучение школьников и студентов может являться одной из главных причин роста числа заболевших COVID. Но переводить их на дистант нельзя, потому что страна не может сидеть под замком. Гораздо больше вреда будет, если всех запрут и будут учить дистанционно — это не сравнится с живым обучением. Хотя в таком случае снизился бы какой-то процент заболевших», — считает вирусолог.

Как объяснил эксперт, нынешний рост числа заболевших коронавирусом является естественным в сезон ОРВИ, поскольку люди теряют уровень иммунитета. «Более частые контакты осенью, в том числе, между молодыми людьми, способствуют росту инфекции», — подчеркнул вирусолог. Однако минимизировать это никак не получится — ситуация изменится только после появления вакцины от COVID. «Заставлять всех школьников и студентов надевать маски было бы большой ошибкой. Убеждать это делать, конечно, нужно. Но стоит понимать, что детей невозможно заставить делать что-либо», — уверен Аграновский.

Еще в августе Алексей Аграновский предупреждал, что очное обучение в период коронавируса грозит второй волной распространения болезни в РФ. Чтобы не заражать пожилых родственников, вирусолог посоветовал меньше собираться семьями.