Школьники осенью могут представлять смертельную опасность для пожилых родных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Очное обучение в период коронавируса грозит второй волной распространения болезни в РФ. Жертвами болезни могут стать пожилые родственники учащихся. В то же время это ускорит возникновение популяционного иммунитета к COVID-19, рассказали URA.RU вирусологи Алексей Аграновский и Виталий Зверев.

«Надо опасаться, что дети понесут вирус в семьи и заразят стариков. Но мы не можем не учить наших детей. Надо максимально соблюдать меры предосторожности. Меньше видеться я бы посоветовал. Меньше собираться семьями», — рассказал агентству профессор кафедры «Вирусология» Института им. Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Он отметил, что коллективный иммунитет складывается вне зависимости от «административных усилий», но общение между школьниками ускорит процесс. «Когда люди будут контактировать, будет больше случаев передачи и быстрей будет складываться иммунитет, но это довольно жестоко, согласитесь», — отметил профессор и добавил, что испытывает большую надежду не на иммунитет, а на вакцину, которая со временем «сработает как надо».

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев напомнил URA.RU, что дети и молодежь переносят болезнь легко. Остальные же должны себя оберегать. Ранее заведующий лабораторией Мечникова, профессор Михаил Костинов рассказал URA.RU, что вторая волна коронавируса в любом случае будет слабее первой.

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