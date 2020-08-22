Школьники будут представлять смертельную опасность осенью. Кто станет жертвой COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники осенью могут представлять смертельную опасность для пожилых родных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Очное обучение в период коронавируса грозит второй волной распространения болезни в РФ. Жертвами болезни могут стать пожилые родственники учащихся. В то же время это ускорит возникновение популяционного иммунитета к COVID-19, рассказали URA.RU вирусологи Алексей Аграновский и Виталий Зверев.

«Надо опасаться, что дети понесут вирус в семьи и заразят стариков. Но мы не можем не учить наших детей. Надо максимально соблюдать меры предосторожности. Меньше видеться я бы посоветовал. Меньше собираться семьями», — рассказал агентству профессор кафедры «Вирусология» Института им. Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

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Он отметил, что коллективный иммунитет складывается вне зависимости от «административных усилий», но общение между школьниками ускорит процесс. «Когда люди будут контактировать, будет больше случаев передачи и быстрей будет складываться иммунитет, но это довольно жестоко, согласитесь», — отметил профессор и добавил, что испытывает большую надежду не на иммунитет, а на вакцину, которая со временем «сработает как надо».

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев напомнил URA.RU, что дети и молодежь переносят болезнь легко. Остальные же должны себя оберегать. Ранее заведующий лабораторией Мечникова, профессор Михаил Костинов рассказал URA.RU, что вторая волна коронавируса в любом случае будет слабее первой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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