В Тобольск прибыл ближайший соратник Путина

В Тобольск с рабочим визитом прибыл глава госкорпорации ВЭБ.РФ, бывший первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Об этом URA.RU сообщили в администрации Тобольска. В мэрии уточнили, Шувалов приехал в Тюменскую область для участия в нефтегазовом форуме компании «Сибур».
«Шувалов уже успел оценить уровень развития Тобольска. В частности, с местными чиновниками проехался по городу, проверил состояние объектов культурного наследия. Он побывал и на Базарной площади, и на других таких объектах, оценил уровень туристического потенциала. Тобольск, в плане развития туризма, может стать довольно привлекательным для разного рода инвесторов», — сообщили агентству в горадминистрации.
Он добавил, что Шувалов планирует принять участие в открытии нефтегазового форума «Инфотех», организованного компанией «Сибур». По сообщению источников агентства, принять в нем участие также планирует министр образования РФ Валерий Фальков. Официально форум начнет свою работу 23 октября.
C 28 мая 2000 года до 28 мая 2003 года Игорь Шувалов занимал должность руководителя аппарата правительства РФ. С марта 2004-го до мая 2008-го года был помощником президента России Владимира Путина, затем занял должность первого заместителя председателя правительства РФ. 18 мая 2018 года Шувалов возглавил госкорпорацию ВЭБ.РФ
Ранее агентство сообщало, что принять участие в нефтегазовом форуме «Инфотех» планирует президент России Владимир Путин. По сообщению местных жителей, власти Тобольска основательно подготовили город к его приезду.
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