В ЯНАО избавились от скандальной базы, считавшейся брендом округа

Спорткомплекс «Ямалкан» купила фирма из Лабытнанги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Компания «Проектстройсервис» из ЯНАО выкупила скандально известный спортивный комплекс «Ямалкан». Согласно данным аукциона, фирма заплатила чуть больше 11,5 млн рублей за здание турбазы и право арендовать прилегающую землю. Итоговая стоимость спорткомплекса упала в 13 раз.

«Торги состоялись. Победителем торгов по лоту признано общество с ограниченной ответственностью „Проектстройсервис“, предложившее цену 11 550 000 рублей», — говорится на сайте Единого федерального реестра юридических лиц. В распоряжении нового собственника оказалось одноэтажное здание «Ямалкана» площадью 1248 квадратных метров и участок земли площадью 60,5 гектаров.

«Проектстройсервис» зарегистрирован в Лабытнанги, фирма работает в сфере архитектуры и инженерных изысканий. Согласно данным из открытых источников, компания является крупным подрядчиком властей ЯНАО. Сумма контрактов превышает 180 млн рублей.

Спорткомплекс «Ямалкан» был построен в 2013 году. Его планировали использовать как центр для проведения гонок на снегоходах, которые власти ЯНАО хотели сделать брендом региона. На строительство была выделена госсубсидия в 350 млн рублей, однако спустя три года ее вернули через суд, так как, по мнению властей, спорткомплекс не использовался по назначению и фактически работал как развлекательный центр. Также владельцы «Ямалкана» — АНО «КАН» — проиграли суд строительной компании «Партнер Групп», не получившей деньги за выполненные работы.

В 2019 году спорткомплекс выставили на торги за 136,5 млн рублей. Из-за того, что на базу не было покупателей, цена постепенно снижалась. После того, как покупателя не смогли найти через аукционную площадку, лот был выставлен на сайте объявлений Avito.