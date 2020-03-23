Скандальную базу, считавшуюся брендом Ямала, продают на Avito

Объявление о продаже «Ямалкана» на Avito появилось 22 марта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Спортивный комплекс «Ямалкан», который продают в рамках погашения долга перед банком «Финансовый стандарт», был выставлен на сайте Аvito. Объявление появилось на платформе 22 марта. До этого его пытались реализовать через Российский аукционный дом, но не смогли из-за постоянного отсутствия заявок.

«Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ) реализует: Туристический центр „Ямалкан“ 1248 кв. м., право аренды на земельный участок 60503 кв. м.» — говорится в объявлении.

Согласно информации, размещенной в объявлении, продается одноэтажное здание 2013 года постройки. Оно расположено в район мыса Корчаги с правой стороны дороги Салехард — паромная переправа, за территорией города на берегу реки Оби. «Удобный подъезд, хорошая транспортная доступность. Территория ухожена, благоустроена. Парковка частная», — уточняется в объявлении.

По указанному телефону URA.RU подтвердили, что ЦАЗИ также занимается реализацией имущества центра. На другие вопросы журналиста там затруднились ответить.

Здание продается за 79,8 млн рублей, однако эта цена будет действительна до 26 марта. После стоимость объекта будет снижаться. Если покупателя не найдут до середины апреля, то продавец готов отдать спорткомплекс по минимальной цене — 36,8 млн рублей.

Спорткомплекс «Ямалкан» построили семь лет назад. Его планировали использовать как центр для проведения гонок на снегоходах, которые власти Ямала хотели сделать брендом округа. Они выделили субсидию в 350 млн рублей, однако спустя три года отсудили ее. По мнению властей, спорткомплекс не использовался по назначению и фактически работал как развлекательный центр. Также владельцы «Ямалкана» — АНО «КАН» — проиграли суд строительной компании «Партнер Групп», не получившей деньги за выполненные работы.