Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина открыла 22 октября выставку «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля», передает корреспондент URA.RU. Некоторые экспонаты, привезенные на Южный Урал, впервые покинули стены Кремлевского дворца.
«Шедевры восточного искусства и музейные редкости челябинцы и гости города смогут увидеть первыми в России. При поддержке Алексея Текслера Челябинск получил роскошный подарок, который раскрасит яркими восточными красками нашу холодную уральскую осень. Мы все сможем окунуться в магию тысячи и одной ночи», — заявила Ирина Текслер.
В экспозиции, размещенной в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске, представлено около двухсот уникальных памятников декоративно-прикладного искусства XV—XX веков. Значительная их часть происходит из сокровищниц русских царей. В семи разделах представлены экспонаты, иллюстрирующие связи России с Османской империей, Ираном, народами Кавказа, Китаем, Индией и странами Средней Азии. Среди них редкие произведения камнерезного искусства, огнестрельное и холодное оружие, ювелирные изделия. Выставка будет открыта до 7 февраля 2021 года.
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