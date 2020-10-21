21 октября 2020

Супруга губернатора Текслера открыла челябинцам сокровища Кремля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие выставки «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» с участием Ирины Текслер. Челябинск, музей, текслер ирина
Ирина Текслер вновь вышла в свет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина открыла 22 октября выставку «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля», передает корреспондент URA.RU. Некоторые экспонаты, привезенные на Южный Урал, впервые покинули стены Кремлевского дворца.

«Шедевры восточного искусства и музейные редкости челябинцы и гости города смогут увидеть первыми в России. При поддержке Алексея Текслера Челябинск получил роскошный подарок, который раскрасит яркими восточными красками нашу холодную уральскую осень. Мы все сможем окунуться в магию тысячи и одной ночи», — заявила Ирина Текслер.

В экспозиции, размещенной в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске, представлено около двухсот уникальных памятников декоративно-прикладного искусства XV—XX веков. Значительная их часть происходит из сокровищниц русских царей. В семи разделах представлены экспонаты, иллюстрирующие связи России с Османской империей, Ираном, народами Кавказа, Китаем, Индией и странами Средней Азии. Среди них редкие произведения камнерезного искусства, огнестрельное и холодное оружие, ювелирные изделия. Выставка будет открыта до 7 февраля 2021 года.

Открытие выставки «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» с участием Ирины Текслер. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Открытие выставки «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» с участием Ирины Текслер. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Открытие выставки «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» с участием Ирины Текслер. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Открытие выставки «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» с участием Ирины Текслер. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Открытие выставки «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» с участием Ирины Текслер. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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