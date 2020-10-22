Четырехдневка грозит уменьшению прибыли и зарплат Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Введение четырехдневной рабочей недели в России может нарушить работу многих компаний, из-за чего они лишатся прибыли, а сотрудники — зарплат. Поэтому для экономики и бизнеса будет полезнее, если это предложение будет носить рекомендательный характер. Таким мнением с URA.RU поделился экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Обсуждение введения четырехдневной рабочей недели еще до коронавируса вызывало немало вопросов. А сейчас, в пандемию и кризис, тема в принципе не является актуальной. Общей мерой это не может быть в любом случае, потому что значительная часть бизнеса к этому просто не готова. Я сторонник того, что обсуждать эту тему вполне целесообразно, потому что где-то „четырехдневка“ будет иметь смысл — особенно с учетом развития дистанционной занятости. А где-то это вопреки», — объяснил Масленников.

Международный опыт показывает, что нередки случаи, когда компании переходили на «четырехдневку», а спустя некоторое время — в том числе по просьбе сотрудников, — начали возвращаться к привычному режиму работы. «Четырехдневная рабочая неделя касается ломки и производственных циклов, и бизнес-моделей, и отношений с клиентами, и, вероятно, сказывается на прибыли. Без практики трудно учесть, к чему приведет изменение рабочего графика», — рассказал собеседник агентства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели. Однако в Госдуме заявили, что сокращение рабочей недели до четырех дней может обернуться для россиян новыми проблемами — в том числе, сокращению зарплаты.