Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс опроверг сообщения ряда СМИ о том, что он покидает свой пост. Как он написал в Facebook, тема его отставки будет актуальна всегда, какую бы должность он не занимал.
«По не вполне понятным для меня причинам тема моей отставки вот уже лет 25, независимо от занимаемой должности, имеет какое-то мистическое значение. Особенно хороши здесь журналисты и эксперты, которые точно знают всю „секретную правду“, — пишет Чубайс в соцсети. — И ведь правда — уйдёт же (когда-нибудь)!».
Ранее РБК, ссылаясь на свои источники, сообщало, что правительство планирует реформировать институты развития. Одним из предложений была передача координации «Роснано» и «Сколково» в ВЭБ.РФ. Чубайс же, по словам источников, получил предложение «заняться Арктикой». В соцсети глава «Роснано» опроверг возможное назначение на пост куратора по развитию Арктики. «Я, конечно, очень люблю русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал он в соцсети.
Анатолий Чубайс возглавляет «Российскую корпорацию нанотехнологий» с 2008 года. В 2011 году чиновник стал председателем правления госкомпании.
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