Юлия Чичерина получила паспорт ДНР Фото: chicherina.com

Певица Юлия Чичерина стала гражданкой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам рассказал представитель артистки. Позже информацию подтвердила и она сама.

«Юлия сегодня действительно получила паспорт ДНР», — приводит РБК слова собеседника. Позже Чичерина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с паспортом республики. «Теперь я дончаночка», — написала она.

В начале октября стало известно, что Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе. В тот момент она с мужем направлялась в Степанакерт. После атаки азербайджанских беспилотников пара укрылась в убежище за 40 км от столицы Карабаха.