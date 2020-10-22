22 октября 2020

Певица Чичерина получила новое гражданство. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 13.08.2015. Юлия Чичерина., чичерина юлия
Юлия Чичерина получила паспорт ДНР Фото: chicherina.com

Певица Юлия Чичерина стала гражданкой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам рассказал представитель артистки. Позже информацию подтвердила и она сама.

«Юлия сегодня действительно получила паспорт ДНР», — приводит РБК слова собеседника. Позже Чичерина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с паспортом республики. «Теперь я дончаночка», — написала она.

В начале октября стало известно, что Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе. В тот момент она с мужем направлялась в Степанакерт. После атаки азербайджанских беспилотников пара укрылась в убежище за 40 км от столицы Карабаха.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...