Певица Чичерина попала под обстрел в Карабахе

Юлия Чичерина попала под обстрел Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Ранее артистка сообщила о том, что отправляется в Нагорный Карабах.

«Созвонились с певицей Чичериной. Она с мужем сейчас попала под обстрел на пути к Степанакерту», — сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его данным, сейчас певица и ее супруг прячутся в укрытии за 40 км от столицы Карабаха.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Сообщалось, что обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Оба государства, Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах, ввели военное положение. Вместе с тем президент Армении Армен Саркисян заявил, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха.

В Кремле заявили, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе является поводом для беспокойства Москвы и других стран. Москва призвала незамедлительно прекратить военные действия.

Ранее Юлия Чичерина сообщила, что отправляется в Карабах Фото: telegram-канал Юлии Чичериной