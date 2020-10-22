22 октября 2020

Власти РФ придумали, как будут бороться с пропагандой АУЕ

© Служба новостей «URA.RU»
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Интернет-ресурсы, пропагандирующие АУЕ-тематику, будут блокировать без суда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Группы в социальных сетях, которые пропагандируют криминальную субкультуру, включая АУЕ, будут блокироваться в досудебном порядке как экстремистские сайты. Такой законопроект 22 октября обсуждали российские сенаторы и эксперты на совещании в Совете Федерации.

«Законопроект даёт определение понятий „криминальная субкультура“ и „деятельность по распространению криминальной субкультуры“, а также предлагает досудебную блокировку интернет-сообществ и сетевых групп, подпадающих под эти определения», — рассказал в интервью «Парламентской газете» автор документа, сенатор Александр Башкин.

Своевременная блокировка такого контента, по его словам, является профилактикой против вовлечения людей, в первую очередь молодежи, в «противоправную» и «преступную деятельность». Идею уже поддержали в прокуратуре, МВД, Минюсте и ФСИН.

При этом, подчеркнул сенатор, тюремная культура начала формироваться еще в Российской империи. Но если тогда она существовала «внутри периметра мест лишения свободы», то с появлением интерната «перехлестнула через край и вылилась в окружающий нас мир». Автор законопроекта понимает, что интернет — не единственный способ распространения информации, пропаганда криминальной субкультуры возможна и внутри школ. Однако в соцсетях информация имеет более массовое и быстрое распространение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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