22 октября 2020

Путин признался, что скучает по детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Работая президентом Владимир Путин жертвует общением с семьей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин признался, что скучает по своим детям, так как редко их видит. Глава государства отметил, что насыщенный график работы не оставляет ему времени на семью.

Во время выступления по видеосвязи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» ведущий спросил президента РФ скучает ли он по чему-нибудь. «По детям. Редко вижу их», — рассказал Владимир Путин. Президент добавил, что у него очень загруженный график и времени на встречи с детьми практически не остается, пишет РИА «Новости».

Ранее Путин отмечал, что предпочитает не распространяться о семье. Он заметил, что у него есть внуки и он очень любит с ними проводить время, пишет «Царьград». Позже в программе «Москва. Кремль. Путин» он рассказал, что внуки дарят ему на дни рождения поделки и рисунки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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