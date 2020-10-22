Путин признался, что скучает по детям

Российский президент Владимир Путин признался, что скучает по своим детям, так как редко их видит. Глава государства отметил, что насыщенный график работы не оставляет ему времени на семью.
Во время выступления по видеосвязи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» ведущий спросил президента РФ скучает ли он по чему-нибудь. «По детям. Редко вижу их», — рассказал Владимир Путин. Президент добавил, что у него очень загруженный график и времени на встречи с детьми практически не остается, пишет РИА «Новости».
Ранее Путин отмечал, что предпочитает не распространяться о семье. Он заметил, что у него есть внуки и он очень любит с ними проводить время, пишет «
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