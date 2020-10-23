В Минздраве РФ предупредили об опасности антибиотиков при COVID

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Антибиотики могут привести к снижению иммунитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Прием антибиотиков при коронавирусе может вызвать другие заболевания и бактериальные осложнения. Об этом предупредил главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов.

Врач обратил внимание, что в пандемию вырос спрос на антибиотики. По словам Козлова, эти лекарства в принципе не действуют на вирусы, включая COVID-19.

«Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми. И нам, врачам, будет чрезвычайно сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений», — сказал Козлов. Также он напомнил, что антибиотики может назначить только врач, поэтому фармацевтам и провизорам не следует опускать такие препараты без рецептов.

О возможном дефиците лекарств из-за коронавируса в беседе с URA.RU предупреждал врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. В частности, ожидается нехватка азитромицина, который рекомендуют при лечении COVID-19 в первой фазе, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. При этом медики напоминают, что антибиотики уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии, что приводит к снижению иммунитета, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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