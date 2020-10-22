В России из-за коронавируса возникнет острая нехватка лекарств. Прогноз врача

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная аптека-музей. Челябинск, касса, аптека, грипп, фармацевт, музей, орви, карантин, медицинская маска
В аптечных сетях зачастую нет запаса даже элементарных препаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России может возникнуть острая нехватка противовирусных препаратов и антибиотиков для лечения коронавируса, так как в стране не подготовили необходимых запасов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

«Нехватка препаратов уже назревает в регионах. Это не вчера возникло, это возникло еще в прошлом году. Почему не было запасено и продумано?» — сказал Щепеляев, отметив, что в аптечных сетях зачастую нет запаса даже элементарных препаратов. А для больных с легкой формой коронавирусной инфекции крайне важно, чтобы они могли принимать хоть какие-то лекарства — это помогает предотвратить панику, считает эксперт.

При этом, как отмечает Щепеляев, ряд дешевых противовирусных препаратов, по сути, является плацебо (вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства — прим. ред.), а те, которые действительно помогают — дорогие и не каждому россиянину доступны. При этом назревает и их острая нехватка в аптеках и больницах.

В частности, врач спрогнозировал дефицит антибиотика азитромицина, который рекомендуют при лечении COVID-19 в первой фазе, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Он отметил, что времени на закупку препарата было вполне достаточно, но этого не было сделано и высшее руководство не обратило на это внимания.

Ранее URA.RU сообщало о нехватке лекарств в Пермском крае. Губернатор региона Дмитрий Махонин объяснил ее новым механизмом маркировки препаратов. По его словам, ситуация должна измениться в лучшую сторону в ближайшие дни.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...