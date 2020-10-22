В России может возникнуть острая нехватка противовирусных препаратов и антибиотиков для лечения коронавируса, так как в стране не подготовили необходимых запасов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.
«Нехватка препаратов уже назревает в регионах. Это не вчера возникло, это возникло еще в прошлом году. Почему не было запасено и продумано?» — сказал Щепеляев, отметив, что в аптечных сетях зачастую нет запаса даже элементарных препаратов. А для больных с легкой формой коронавирусной инфекции крайне важно, чтобы они могли принимать хоть какие-то лекарства — это помогает предотвратить панику, считает эксперт.
При этом, как отмечает Щепеляев, ряд дешевых противовирусных препаратов, по сути, является плацебо (вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства — прим. ред.), а те, которые действительно помогают — дорогие и не каждому россиянину доступны. При этом назревает и их острая нехватка в аптеках и больницах.
В частности, врач спрогнозировал дефицит антибиотика азитромицина, который рекомендуют при лечении COVID-19 в первой фазе, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Он отметил, что времени на закупку препарата было вполне достаточно, но этого не было сделано и высшее руководство не обратило на это внимания.
Ранее URA.RU сообщало о нехватке лекарств в Пермском крае. Губернатор региона Дмитрий Махонин объяснил ее новым механизмом маркировки препаратов. По его словам, ситуация должна измениться в лучшую сторону в ближайшие дни.
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