В российских аэропортах научатся определять коронавирус по кашлю

Кашель и его звук помогут распознать коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В аэропортах РФ может появиться система оценки наличия коронавируса по кашлю. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в рамках московского международного форума «Открытые инновации».

«Есть электронный стетоскоп, дополненный искусственным интеллектом, который позволяет в домашних условиях прослушать легкие и оценить наличие патологических звуков. Мы смотрим еще несколько интересных решений, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это позволит вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19», — передает слова Пескова «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости». Он уточнил, что похожие эксперименты ведутся и в Швейцарии.

Песков надеется, что российские разработки будут выведены на рынок в ближайшие месяцы. Начало тестирования обсуждается с «Аэрофлотом».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» учит своих собак определять больных коронавирусом по запаху, пишет «Ридус». Для этого кинологическая служба авиакомпании выбрала собак породы шалайка.