В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Степана Разина разгорелся пожар. Как передает корреспондент URA.RU, горит, предположительно, утеплитель на стене строящегося дома.
«В начале огонь охватил нижние этажи здания, а сейчас распространяется вверх», — уточнили в МЧС. Дым от пожара видно из разных концов города.
Жилой комплекс, в который входит здание, называется «Квартал Федерация». По данным застройщика, главная башня комплекса станет самым высоким зданием юго-запада Екатеринбурга.
Обновлено в 11:26. Пожар локализован, открытого горения нет.
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