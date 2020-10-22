22 октября 2020

В Екатеринбурге загорелся строящийся небоскреб. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Загорелся утеплитель на стене здания ЖК «Квартал Федерация» Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Степана Разина разгорелся пожар. Как передает корреспондент URA.RU, горит, предположительно, утеплитель на стене строящегося дома.

«В начале огонь охватил нижние этажи здания, а сейчас распространяется вверх», — уточнили в МЧС. Дым от пожара видно из разных концов города.

Жилой комплекс, в который входит здание, называется «Квартал Федерация». По данным застройщика, главная башня комплекса станет самым высоким зданием юго-запада Екатеринбурга.

Обновлено в 11:26. Пожар локализован, открытого горения нет.

Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: telegram-канал «Типичный Екатеринбург»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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