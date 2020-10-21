21 октября 2020

В Тюмени в два раза выросла заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, салон автобуса, люди в масках
Жители Тюменской области стали заражаться коронавирусом в два раза чаще Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последний месяц в Тюменской области в два раза выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо. В лидерах по заражениям — Тюмень.

«Мы видим рост по основным критериям. За четыре недели заболеваемость увеличилась в два раза, по сравнению с предыдущим периодом. Взрослые заражаются в четыре раза чаще, чем дети. Есть рост заболеваемости среди людей 65 лет и старше. За 42 неделю пациенты с COVID-19 выявлены в 17 муниципалитетах. По заболеваемости лидирует Тюмень (82%), на втором месте — Тюменский район, на третьем — Исетский», — отметила Галина Шарухо.

Чаще всего тюменцы подхватывают инфекцию в семьях, общественных местах, офисах и банках. С начала пандемии в области зарегистрировано 12 134 случая COVID-19, скончались 56 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ранее URA.RU писало, что 11 тюменских специалистов отправились на борьбу с коронавирусом в ЯНАО. При этом в самой Тюменской области медиков не хватает, а тех, кто хочет работать, не трудоустраивают.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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