В Тюмени не справляются с объемом тестов на коронавирус

В последние дни в Тюмени образуются очереди из желающих сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо.
«В последние дни возникают очереди на исследование методом ПЦР. Лаборатории стараются максимально быстро выдать результат, но работают уже на пределе мощностей», — отметила Шарухо.
Исследования на коронавирус в Тюменской области проводят 19 лабораторий. Охват тестированием составляет 600 человек на 100 тысяч населения.
По словам начальника областного Роспотребнадзора, также тюменцы все чаще заболевают пневмонией. «Это связано с тем, что в семейных очагах люди не проводят профилактическое лечение или принимают препараты несистемно», — считает Галина Шарухо.
Ранее URA.RU сообщало, что в регионе в два раза выросла заболеваемость коронавирусом. Тюмень в лидерах по количеству новых случаев.
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