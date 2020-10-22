Полицейские гнались за мужчиной, несколько раз осужденным за пьяную езду Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Накануне вечером на трассе Тюмень — Омск произошла погоня на скорости в 200 км/ч. Об этом сообщили в областной ГИБДД. Сотрудники ДПС гнались за мужчиной, который находится в федеральном розыске за пьяную езду.

«Автомобиль Mazda инспекторы ДПС остановили на посту „Богандинский“. В машине кроме водителя находились женщина и трое детей, двое из них — совсем маленьких. Проверяя документы, инспектор сразу увидел признаки подделки и попросил у водителя паспорт. Мужчина сначала потихоньку поехал, якобы чтобы заехать на стоянку, но затем резко прибавил ходу и стал уезжать, развив скорость около 200 километров в час», — рассказали URA.RU в ГАИ.

Уйти от преследования водителю не удалось. В какой-то момент он остановил машину и побежал в поле, там его и задержали. Оказалось, что мужчина имел поддельные права — их он купил в интернете. Его собственные у него забрали уже давно, так как автомобилиста семь раз задерживали пьяным за рулем. После третьего суда за повторное управление транспортом в состоянии опьянения он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.