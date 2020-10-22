22 октября 2020
21 октября 2020

Бывший пермский министр поборется за кресло мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, килейко дмитрий
Дмитрий Килейко прошел отбор конкурсной комиссии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-министр природных ресурсов и экологии Пермского края Дмитрий Килейко поборется за кресло главы Пермского района. Сегодня конкурсная комиссия определила кандидатов, из которых муниципальные депутаты должны утвердить нового главу района, рассказал URA.RU источник, близкий к администрации района.

«Конкурсная комиссия состоялась, по итогам конкурсного отбора дальше проходят Килейко и [глава Кукуштанского сельского поселения Александр] Кулаков», — пояснил источник.

В конкурсе по отбору главы также участвовали замглавы Пермского района Сергей Ермаков, бывший сити-менеджер Пермского района Игорь Бедрий, главы Кондратовского и Гамовского сельских поселений Вера Утемова и Марсель Алдаров, соответственно, а также и предприниматель из Кондратово по фамилии Слюсаренко.

В конце августа глава Пермского района Александр Кузнецов, занимавший эту должность 20 лет, подал в отставку. Килейко уволился из краевого минприроды в марте этого года. Заседание представительного органа, на котором должен быть избран новый руководитель района, состоится 26 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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