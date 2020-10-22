Алексей Текслер убедился, что стройка идет ударными темпами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая челябинская инфекционная больница, которая станет ковидным госпиталем, будет готова к 1 ноября. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 23 октября глава региона побывал на строительстве больницы, передает корреспондент URA.RU.

«Четкая дата строительной готовности — 1 ноября, — заявил губернатор, — Затем приемка объекта и передача медикам. За семь-десять дней будет полностью проверена готовность работы и появятся первые пациенты». По нормативам на строительство такой больницы отводится до 20 месяцев, но строители уложились в рекордные сроки.

О том, что такой объект появится, Текслер заявил в конце июня, а уже в августе начались работы. Объект стали возводить в Малой Сосновке. Даже полпред президента в УрФО Николай Цуканов сомневался в том, что больницу построят так быстро, но Текслер заверил его, что строители справятся.

«Впервые мы такой объект строим и в такие сроки», — заявил губернатор журналистам. Текслер отметил, что из-за пандемии коронавируса нагрузка на медицину сейчас колоссальная, поэтому новая больница крайне необходима.

В новой больнице будет 100 мест. При необходимости здесь смогут развернуть дополнительные площади еще на 450 коек. Уже смонтированы все корпуса, подрядчик завершает отделочные работы. Два корпуса, лечебный и реанимационный, медикам начнут передавать в ближайшие дни. Сейчас идет благоустройство и асфальтирование дорог.

Сейчас идет благоустройство территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внутренняя отделка фактически готова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер заявил, что доволен тем, как идет строительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU