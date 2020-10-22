Новая челябинская инфекционная больница, которая станет ковидным госпиталем, будет готова к 1 ноября. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 23 октября глава региона побывал на строительстве больницы, передает корреспондент URA.RU.
«Четкая дата строительной готовности — 1 ноября, — заявил губернатор, — Затем приемка объекта и передача медикам. За семь-десять дней будет полностью проверена готовность работы и появятся первые пациенты». По нормативам на строительство такой больницы отводится до 20 месяцев, но строители уложились в рекордные сроки.
О том, что такой объект появится, Текслер заявил в конце июня, а уже в августе начались работы. Объект стали возводить в Малой Сосновке. Даже полпред президента в УрФО Николай Цуканов сомневался в том, что больницу построят так быстро, но Текслер заверил его, что строители справятся.
«Впервые мы такой объект строим и в такие сроки», — заявил губернатор журналистам. Текслер отметил, что из-за пандемии коронавируса нагрузка на медицину сейчас колоссальная, поэтому новая больница крайне необходима.
В новой больнице будет 100 мест. При необходимости здесь смогут развернуть дополнительные площади еще на 450 коек. Уже смонтированы все корпуса, подрядчик завершает отделочные работы. Два корпуса, лечебный и реанимационный, медикам начнут передавать в ближайшие дни. Сейчас идет благоустройство и асфальтирование дорог.
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